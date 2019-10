Macron: Turška operacija v Siriji postavlja vprašanja o delovanju Nata

Bruselj, 18. oktobra - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes poudaril, da se ob turškem napadu na sirske Kurde, ki so se borili proti skrajni skupini Islamska država (IS), postavljajo vprašanja o delovanju zveze Nato. Napovedal je tudi vrh Turčije, Francije, Nemčije in Velike Britanije v prihodnjih tednih.