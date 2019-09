Invalidske organizacije v središču Festivala drugačnosti v Slovenj Gradcu

Slovenj Gradec, 5. septembra - Društvo paraplegikov Koroške tudi letos organizira Festival drugačnosti, v okviru katerega se bodo na več prireditvah do konca septembra predstavile različne invalidske organizacije. Uvod v festival je današnje odprtje likovne razstave, do konca septembra pa med drugim pripravljajo še bazar v središču mesta in pohod na Rahtel.