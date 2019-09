DZ sprejel novelo zakona o avtorskih pravicah v korist invalidov

Ljubljana, 26. septembra - DZ je z 58 glasovi za in nobenim glasom proti sprejel novelo zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki omogoča izjeme pri uporabi avtorsko varovanih del za invalide. Cilj je povečati dostop do avtorsko varovanih del za te osebe v prilagojenih formatih v obsegu, ki ni namenjen doseganju gospodarske koristi. Druga novost so globe v primeru kršitev.