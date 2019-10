Brexit od referenduma do novega dogovora

pripravili Maja Cerkovnik in Sergeja Kotnik Zavrl

Ljubljana, 17. oktobra - EU in Združeno kraljestvo sta danes dosegla dogovor o spremenjenem ločitvenem sporazumu in politični izjavi o prihodnjih odnosih. Ključno bo, ali bo dogovor potrdil britanski parlament. Sledi kronologija dogajanja v uniji in na Otoku od referenduma o članstvu Velike Britanije v EU.