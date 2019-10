Po odvzemu vozniškega dovoljenja ponovno vozil pod vplivom alkohola

Kranj, 17. oktobra - Gorenjski policisti so v sredo zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja zasegli tri vozila. V enem izmed primerov so avtomobil zasegli vozniku, ki je vozil z 0,95 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. To je v zadnjih dveh mesecih drug postopek s tem voznikom, dovoljenje so mu policisti odvzeli poleti, so sporočili s policije.