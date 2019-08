Močno vinjenima odvzeli vozniški dovoljenji

Celje, 23. avgusta - Policisti Policijske uprave Celje so v četrtek obravnavali dva močno vinjena voznika, ki so jima zaradi vožnje pod vplivom alkohola odvzeli vozniški dovoljenji. Preizkus z alkotestom je pri 52-letni voznici, ki so jo policisti ustavili v Šentjurju, pokazal kar 1,81 miligrama alkohola na liter izdihanega zrak, so danes sporočili s policije.