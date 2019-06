Voznica po cesti slalomirala s kar štirimi promili alkohola

Kranj, 16. junija - Kranjski policisti so na podlagi prijave nezanesljive vožnje v soboto obravnavali voznico, ki je po cesti "slalomirala" s kar štirimi promili alkohola. Alkotest je pokazal kar 1,83 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. To je stopnja, pri kateri človeške funkcije niso samo oslabljene, ampak že začnejo odpovedovati, so sporočili s policije.