Društvo Palčica pomagalčica in ZPMS sklenila pogodbo za Krisova sredstva

Koper, 15. oktobra - Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in društvo Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki sta danes v Pretorski palači v Kopru sklenila donatorsko pogodbo, s katero prva prevzema 2,3 milijona evrov zbranih donatorskih sredstev za plačilo stroškov zdravljenja dečka Krisa. Društvo se je za to organizacijo odločilo, ker ima že dolgo tradicijo.