Na Hrvaškem letos 51 obolelih za ošpicami, več kot polovica v Zagrebu

Zagreb, 16. oktobra - Na Hrvaškem so letos do 15. oktobra zabeležili 51 primerov obolelih za ošpicami, med katerimi je bilo največ novih primerov v Zagrebu, je danes objavil hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz). Izpostavili so, da so od konca avgusta do sredine oktobra v Zagrebu obravnavali 27 bolnikov in da so sprožili ukrepe proti epidemiji ošpic.