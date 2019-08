Ženeva, 29. avgusta - Število primerov okužb z ošpicami se je v Evropi v prvi polovici letošnjega leta povečalo na 90.000. To je več kot v celotnem lanskem letu, je danes objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Med januarjem in junijem so ošpice v Evropi terjale 37 življenj.