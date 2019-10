Zadnji dan pogajanj o brexitu pred ključnim vrhom EU

London, 16. oktobra - Pogajalci Evropske unije in Združenega kraljestva danes nadaljujejo pogovore o brexitu v upanju, da bodo dosegli dogovor, ki bi ga podprli voditelji članic unije na četrtkovem vrhu. Britanski premier Boris Johnson naj bi danes vlado seznanil z napredkom na pogajanjih, ki so trajala vso noč. Prinesla so zbližanje stališč, a preboja še ni.