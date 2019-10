Po požaru v katedrali Notre-Dame bodo posneli televizijsko serijo

Cannes, 16. oktobra - Po požaru, ki je aprila močno poškodoval pariško katedralo Notre-Dame, bodo posneli televizijsko mini serijo. Producenta sta filmski koncern Pathe in Vendome Group, ki sta pridobila televizijske pravice za poročanje časnika The New York Times o vzroku požara ter prizadevanjih gasilcev in policije, da bi katedralo rešili pred popolnim uničenjem.