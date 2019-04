Za obnovo katedrale Notre Dame obljubljenih že več sto milijonov evrov

Pariz, 16. aprila - Številni Francozi in podjetja so danes že obljubili donacije v višini več sto milijonov evrov za obnovo pariške katedrale Notre Dame, ki jo je uničil požar. Pomoč ponujajo tudi številne evropske države. Gasilci so požar pogasili skoraj 12 ur po izbruhu, še vedno pa ni jasen obseg škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.