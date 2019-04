Iz katedrale Notre-Dame so začeli umikati preostale umetnine

Pariz, 19. aprila - Iz pariške katedrale Notre-Dame, ki jo je ta teden opustošil požar, so danes začeli umikati umetnine, ki jih zaradi njihove velikosti niso uspeli rešiti prej. Gasilci in inženirji so namreč ocenili, da je poškodovana struktura stavbe sedaj dovolj utrjena, da je varno vstopiti v katedralo, poročajo tuje tiskovne agencije.