Šarec: Verjamem, da Kozmelj in Sova delata dobro

Ljubljana, 14. oktobra - Premier Marjan Šarec je bil danes skop s komentarji glede odnosov med Sovo in komisijo DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Verjame, da bodo pristojni organi opravili svoje delo ter da direktor Sove Rajko Kozmelj in agencija delata dobro. "Vse ostalo so tudi politične špekulacije ter takšne in drugačne grožnje," je ocenil.