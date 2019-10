Sovo skrbi izdajanje tajnih podatkov, zato Knovsu ne bo posredovala dokumentov o kadrovanju

Ljubljana, 9. oktobra - Sova je komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) sporočila, da ji ne more posredovati zahtevanih podatkov glede kadrovanja, saj da je "močno zaskrbljena zaradi varnosti podatkov". Kot med drugim navaja, je po opravljenem nadzoru eden od članov Knovsa medijem izdal tajni podatek, s katerim so se seznanili na Sovi.