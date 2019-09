V Sovi v celoti zavračajo navedbe o morebitni zlorabi agencije

Ljubljana, 30. septembra - Navedbe, da naj bi predsednik vlade Marjan Šarec izvajal pritiske z namenom zaposlitve v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova), so povsem neresnična in neutemeljena dezinfomracija, so za STA zatrdili na agenciji. Kot so dodali, navedbe v celoti zavračajo in razumejo kot zlonamerno širjenje neresnic.