Špansko vrhovno sodišče katalonskim voditeljem dosodilo do 13 let zapora

Madrid, 14. oktobra - Špansko vrhovno sodišče je danes devetim od 12 katalonskih voditeljev, ki jim je sodilo zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije, dosodilo med devet in 13 let zapora. Obsojeni so vstajništva in zlorabe javnih sredstev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.