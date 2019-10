Španija v napetem pričakovanju sodbe nekdanjim katalonskim voditeljem

Madrid, 14. oktobra - V Španiji so razmere vse bolj napete, saj je v teh dneh pričakovati sodbo nekdanjim katalonskim voditeljem zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije. Po poročanju španskih medijev jih sodniki naj ne bi obsodili zaradi upora, za kar je zagrožena kazen do 25 let zapora, temveč zaradi vstajništva.