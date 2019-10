Državljana Šrilanke in tri državljane Kosova ujeli pri nezakonitem prevažanju migrantov

Cerknica/Kočevje, 11. oktobra - Policisti bodo pred preiskovalnega sodnika privedli državljana Šrilanke in tri državljane Kosova, ki so jih ujeli pri nezakonitem prevažanju migrantov. Osumljeni so storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Postopki s tujci, ki so jih prevažali in ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso končani.