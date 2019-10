V ZDA doslej našteli 26 smrtnih primerov zaradi kajenja elektronskih cigaret

Atlanta, 11. oktobra - Ameriški Center za nadzor nad boleznimi in Atlante (CDC) je sporočil, da so v ZDA doslej našteli 1299 primerov poškodb ali okvar pljuč zaradi kajenja elektronskih cigaret in 26 smrtnih primerov. Polovica primerov s poškodbo pljuč so ljudje, ki so uživali sintetično marihuano oziroma THC.