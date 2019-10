Študija: Z vejpanjem povezane poškodbe pljuč so posledica strupenih hlapov

Washington, 3. oktobra - V ZDA se soočajo z resnim izbruhom bolezni pljuč, povezanih z vejpanjem, v sredo objavljena raziskava pa kaže, da bi lahko bilo to povezano s toksičnimi hlapi. Biopsije pljuč 17 obolelih so namreč pokazale, da so poškodbe skladne z izpostavljenostjo strupenim kemičnim hlapom, so ugotovili raziskovalci z neprofitne Klinike Mayo.