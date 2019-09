Država New York začasno prepovedala prodajo elektronskih cigaret z okusom

Albany, 18. septembra - Svet za javno zdravje in načrtovanje zdravja ameriške zvezne države New York je v torek potrdil predlog guvernerja Andrewa Cuoma za začasno prepoved prodaje elektronskih cigaret z okusom z izjemo okusa tobaka in mentola. Prepoved že velja, prodajalci pa imajo dva tedna časa, da te proizvode umaknejo s polic. V nasprotnem primeru bodo plačali kazen.