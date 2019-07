Z novelo zakona o poslancih spremembe glede prenehanja mandata; brez podpore Levice in NSi

Ljubljana, 12. julija - Večina poslanskih skupin je v postopek DZ danes vložila predlog zakona o DZ ter novelo zakona o poslancih, s katerima preurejajo status poslancev in DZ. Novela med drugim postopke o nezdružljivosti funkcije prenaša na KPK. Predlog nima podpore Levice in NSi, ki opozarjata tudi na to, da prenehanje poslanskega mandata v noveli ni več predvideno.