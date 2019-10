Kljub podpori MVK med poslanci nezadovoljstvo zaradi vprašanja nezdružljivosti funkcije

Ljubljana, 9. oktobra - Po seji mandatno-volilne komisije DZ, ki je prižgala zeleno luč noveli zakona o poslancih, med poslanskimi skupinami ostaja nezadovoljstvo ob nerešenem vprašanju sankcij pri nezdružljivosti funkcije. Vsa dopolnila, s katerimi so skušali to rešiti, so namreč zavrnili. Podpora na seji DZ zato ni gotova, tudi v SMC in SAB napovedujejo razmislek.