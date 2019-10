MVK danes o spremembah poslanske zakonodaje

Ljubljana, 9. oktobra - Parlamentarna mandatno-volilna komisija (MVK) bo danes obravnavala predlog novele zakona o poslancih, ki ga je skupaj s predlogom zakona o DZ sredi julija v DZ vložila večina poslanskih skupin. Takšnemu predlogu so podporo odrekli v Levici in NSi. V obeh pa so za današnjo sejo pripravili dopolnila za spremembo zanje spornih členov.