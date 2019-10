Odbor DZ za kmetijstvo skozi predloga proračunov za leti 2020 in 2021

Ljubljana, 9. oktobra - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je danes seznanil s predlogoma proračunov za kmetijski resor za leti 2020 in 2021, vrednima 469,5 oz. 467 milijonov evrov. Največ sredstev je namenjenih ukrepom za stabilizacijo trga in razvoju podeželja, poslanci pa so opozorili, da bi jih bilo treba več nameniti prilagajanju podnebnim spremembam.