Svet za kmetijstvo in podeželje tudi o proračunu

Ljubljana, 8. oktobra - Svet RS za kmetijstvo in podeželje se je v ponedeljek med drugim seznanil s predlogom proračuna kmetijskega ministrstva za leti 2020 in 2021. Ministrstvo bo imelo leta 2020 na voljo 469,42 milijona evrov, leta 2021 pa 476 milijonov evrov. Okoli enoodstotni linearni rez, ki so ga morali pri tem izvesti, ni bil na račun evropskih kmetijskih politik.