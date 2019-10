Šarec in Bertoncelj: Proračuna ob umirjanju rasti s presežkom

Ljubljana, 7. oktobra - Vlada je predlog proračunov za prihodnji dve leti pripravila ob zavedanju umirjanja gospodarske rasti, a bosta kljub temu izkazovala presežek in bo na voljo več denarja kot doslej, sta danes v DZ povedala premier Marjan Šarec in finančni minister Andrej Bertoncelj. Med prioritetami sta izpostavila zdravstvo, znanost, gospodarstvo in varnost.