Nobelova nagrada za fiziko za prispevek k razumevanju vesolja

pišeta Blaž Mohorčič in Naum Dretnik

Stockholm, 8. oktobra - Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko prejmejo Američan kanadskega rodu James Peebles ter Švicarja Michel Mayor in Didier Queloz za prispevek k razumevanju razvoja vesolja in mesta Zemlje v njem, je sporočila švedska kraljeva akademija znanosti. Nagrajenci so nad nagrado navdušeni, izpostavljajo pa tudi ljubezen do znanosti.