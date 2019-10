Nobelova nagrada za medicino za odkritja glede prilagajanja celic kisiku

pišeta Naum Dretnik in Blaž Mohorčič

Stockholm, 7. oktobra - Letošnjo Nobelovo nagrado za medicino prejmejo Američana William G. Kaelin in Gregg L. Semenza ter Britanec Peter J. Ratcliffe za odkritja, kako celice občutijo kisik in se mu prilagajajo. To odkritje po besedah biologinje Mateje Erdani Kreft predstavlja pomemben doprinos k zdravju ljudi. Nagrajenci so bili veseli, da nagrado delijo drug z drugim.