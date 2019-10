Nobelovi nagrajenci za fiziko navdušeni nad nagrado

New Jersey/Ženeva, 8. oktobra - Švicarska astronoma Michel Mayor and Didier Queloz, ki letos prejmeta Nobelovo nagrado za fiziko, sta ob tem povedala, da je to "preprosto izjemno". Američan kanadskega rodu James Peebles pa je izpostavil, da se je treba za znanost odločiti zaradi ljubezni do nje, ne pa zaradi želje po nagradah.