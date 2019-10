Obstoječi prevozniki bodo v zimskem voznem redu občutno povečali povezave z Brnikom

Ljubljana, 8. oktobra - Za zimski vozni red letenja, ki bo na ljubljanskem letališču začel veljati 27. oktobra, so lete že napovedali trije novi prevozniki - Lufthansa, Brussels Airlines in Swiss, ki bodo nadomestili štiri povezave Adrie Airways. Obstoječi prevozniki pa bodo obseg letov z Brnika v zimskem času občutno povečali, so sporočili iz Fraporta Slovenija.