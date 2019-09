Fraport Slovenija: Prva skrb namenjena potnikom

Brnik, 30. septembra - V družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z brniškim letališčem, napoved stečaja Adrie Airways, najpomembnejše poslovne partnerice, obžalujejo. Njihova prva skrb je, kot so poudarili, namenjena potnikom, ki so ostali brez letalskih povezav, ter zagotavljanju rednosti in varnosti letalskih operacij na ljubljanskem letališču.