Predlog SDS za spremembe pri dohodnini končal parlamentarno pot

Ljubljana, 7. oktobra - Predlog SDS za spremembe pri dohodnini je končal parlamentarno pot, DZ je namreč z 48 glasovi proti in 32 glasovi za odločil, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanci SDS so skozi predlog novele o dohodnini vnovič poskušali doseči znižanje stopenj v vseh razredih lestvice za odmero dohodnine in zvišanje splošne olajšave.