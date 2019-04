SDS v DZ znova neuspešna glede dohodnine

Ljubljana, 16. aprila - Predlog novele zakona o dohodnini, s katerim bi v SDS med drugim znižali stopnje v dohodninskih razredih in zvišali splošno olajšavo, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, je danes sklenil DZ. Predlagatelji so menili, da treba plače razbremeniti, vlada in koalicija sta opozarjali na prevelik izpad v javnih financah.