SDS znova vložil predlog zakona za višje neto plače

Ljubljana, 27. septembra - SDS je v parlamentarni postopek vložil predlog novele zakona o dohodnini za zagotovitev višjih neto plač. To bi med drugim zagotovili z znižanjem stopenj v vseh dohodninskih razredih in višjo splošno olajšavo. Predlog prihaja v obravnavo pred napovedanimi vladnimi davčnimi razbremenitvami in je četrti zelo podoben predlog SDS v zadnjih treh letih.