Odkritje letošnjih nobelovcev za medicino pomemben doprinos k razumevanju delovanja celic

Ljubljana, 7. oktobra - Odkritje mehanizma, kako celice zaznavajo ravni kisika in se jim prilagajajo, ki je Williamu G. Kaelinu, Greggu L. Semenzi in Petru J. Ratcliffu prineslo letošnjo Nobelovo nagrado za medicino, predstavlja doprinos k razumevanju in tudi zdravju ljudi, je za STA povedala biologinja Mateja Erdani Kreft.