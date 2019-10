Dobitniki Nobelove nagrade za medicino veseli, da delijo nagrado

Stockholm, 7. oktobra - Prejemniki letošnje Nobelove nagrade za medicino William G. Kaelin, Gregg L. Semenza in Peter J. Ratcliffe so veseli, da to nagrado delijo drug z drugim, je sporočil sekretar Nobelovega odbora na inštitutu Karolinska Thomas Perlmann, poroča nemška tiskovna agencija dpa.