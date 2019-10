V Levici kritično do predloga ministrstva glede ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 7. oktobra - Minister za zdravje Aleš Šabeder je poslancem Levice danes predstavil model ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kot ga predlaga ministrstvo in ki mu je zeleno luč prižgala tudi koalicija. V Levici so do predloga kritični, saj da ni solidaren, ob tem pa tako v stranki kot na strani ministrstva napovedujejo nadaljevanje pogovorov.