Za predlog SDS za višje invalidske pokojnine še v NSi, Levici in SNS, v koaliciji ne

Ljubljana, 7. oktobra - DZ je v nadaljevanju izredne seje prešel na prvo obravnavo predloga spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ga vložili v SDS in se nanaša na zvišanje invalidskih pokojnin. Podporo so mu poleg SDS napovedali v NSi, Levici in SNS, v koaliciji pa so spomnili, da celovite spremembe pokojninskega zakona pripravlja vlada.