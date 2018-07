S 1. avgustom višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

Ljubljana, 1. avgusta - Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta zaradi redne letne uskladitve s 1. avgustom višja za dva odstotka. Osnovni znesek minimalnega dohodka bo tako od 1. avgusta dalje znašal 392,75 evra, varstveni dodatek pa 577,34 evra, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.