Družinski prejemki in socialna pomoč višji

Ljubljana, 26. julija - Družinski prejemki, ki se po varčevalnem zakonu iz leta 2012 niso usklajevali, so s 1. julijem višji. Usklajeni zneski bodo izplačani avgusta. Veseli bodo tudi prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Denarna socialna pomoč za eno osebo in varstveni dodatek bosta avgusta namreč izplačana v 2,4 odstotka višjem znesku.