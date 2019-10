Arso v Dolu pri Hrastovljah očistil vrtino, v kateri so našli kurilno olje

Ljubljana, 7. oktobra - Agencija RS za okolje (Arso) je v Dolu pri Hrastovljah izvedla t. i. aktivacijo oziroma čiščenje vrtine, v kateri so julija zaznali onesnaženje s kurilnim oljem. Kot so zapisali na agenciji, je vrtina sedaj čista in bo omogočala reprezentativno vzorčenje podzemne vode.