Direkcija za vode obžaluje odločitev istrskih županov glede izbire vodnega vira

Ljubljana, 2. oktobra - Direkcija RS za vode obžaluje odločitev županov občin slovenske Istre, ki so napovedali, da bodo postopek izbire dodatnega vodnega vira "vzeli malo bolj v svoje roke". Kot so poudarili na direkciji, so na skupnem sestanku minuli teden namreč dosegli soglasje k predlogu rešitev v projektni nalogi, ki jo je pripravila direkcija.