Poslanci za hitre in učinkovite rešitve problematike vodooskrbe Krasa in Istre

Ljubljana, 26. septembra - DZ v današnjem nadaljevanju seje med drugim razpravlja o odgovoru ministra za okolje in prostor Simona Zajca na poslansko vprašanje Branka Simonoviča (DeSUS) v zvezi z zagotavljanjem ustavne pravice do pitne vode za prebivalce na območju rižanskega vodovoda. V razpravi je bilo slišati predvsem že znana stališča in opozorila o pomenu vode.