EU potrdila direktivo o zaščiti žvižgačev

Bruselj, 7. oktobra - Države članice EU so danes potrdile direktivo o zaščiti žvižgačev, so sporočili iz Bruslja. Nova zakonodaja zajema številna področja prava EU, od preprečevanja pranja denarja, varstva podatkov in zaščite finančnih interesov EU do javnega zdravja, okoljske zaščite in jedrske varnosti.