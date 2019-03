EU dosegla dogovor o zaščiti žvižgačev

Strasbourg/Ljubljana, 12. marca - EU je dosegla dogovor o direktivi, ki bo žvižgačem v EU zagotovila, da o kršitvah prava unije glede utaje davkov, korupcije, varovanja okolja ter javnega zdravja in varnosti poročajo brez strahu pred maščevanjem in povračilnimi ukrepi. Dogovor sta med drugim že pozdravila Društvo novinarjev Slovenije in Transparency International Slovenia.