Na okrogli mizi opozorili na ozračje strahu med žvižgači

Ljubljana, 8. maja - Tako v Sloveniji kot v Srbiji med žvižgači še vedno vlada ozračje strahu, so opozorile sogovornice na okrogli mizi o zaščiti žvižgačev. Evropska direktiva prinaša številne ukrepe za zaščito žvižgačev, a jih morajo članice še vnesti v nacionalne zakonodaje. Zakon o zaščiti žvižgačev je sicer lahko dober začetek, ni pa to dovolj, so poudarile.