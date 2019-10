Ministrstvo za okolje potrdilo: Termit ne sme predelovati odpadkov

Ljubljana/Moravče, 4. oktobra - Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo pritožbo družbe Termit na odločitev okoljske inšpekcije, ki podjetju prepoveduje sprejem in predelavo odpadkov. V Termitu so presenečeni, da se ministrstvo ni opredelilo do poročila Agencije RS za okolje (Arso), ki je bilo podlaga za inšpekcijsko odločbo. O nadaljnjih korakih bodo še razmislili.